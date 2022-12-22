Пхеньян, 23 декабря, 2022, 01:40 — ИА Регнум. МИД Северной Кореи опубликовал опровержение на выдвинутые обвинения о якобы поставках оружия Вооруженным силам России, в частности ЧВК «Вагнер».

Kaihan01.blog.jp Ракетные установки. КНДР

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«Клеветническое сообщение японских СМИ о том, что КНДР осуществляла поставки военных грузов России, являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев», — цитирует Yonhap представителя министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские дипломаты поднимут в Совбезе организации вопрос о якобы поставках со стороны КНДР оружия частной военной компании «Вагнер».