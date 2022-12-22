Тегеран, 23 декабря, 2022, 01:20 — ИА Регнум. Представитель МИД Ирана Насера Канаани в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставках беспилотников Вооруженным силам России заявил, что «стратегическое терпение» Тегерана не бесконечно.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным», — цитирует дипломата пресс-служба МИДа.

Насера Канаани в очередной раз акцентировал, что Иран не поставлял военную технику ни в каком виде ни одной из сторон — участниц конфликта на Украине.

Дипломат дал совет главе киевского режима вспомнить, чем закончились истории политических лидеров, которые принимали поддержку США. Они оказывались ненужными Вашингтону, который их использовал в своих интересах и потом избавлялся.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани напомнил коллегам о том, что поставки оружия из его страны в Россию уже два года как не запрещались.