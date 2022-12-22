Москва, 23 декабря, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Порог цен при закупках топлива у совместных предприятий с Wintershall и OMV распорядился установить президент России Владимир Путин. Ограничений должна будет придерживаться компания «Газпром», говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Gazprom.ru «Газпром»

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Лимиты будут действовать до 1 октября 2023 года. Фактически ПАО «Газпром» запрещается оплачивать по ценам выше определённых поставки природного газа и газового конденсата, добытых на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения и Южно-Русского газового месторождения «в рамках исполнения обязательств перед иностранными лицами».

Названные месторождения разрабатываются совместно с австрийской компанией OMV и немецкой Wintetshall Dea. Закупаемый Газпромом у них газ теперь не должен быть дороже регулируемой цены. Указ регулирует обязательства, которые должны быть исполнены после 1 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Евросоюза договорились о том, что общая цена по контракту на месяц на газовом хабе TTF не должна быть выше 180 евро за мегаватт-час. Этот лимит эксперты назвали вполне комфортным для России.