Путину понравилось название молодёжной организации «Движение первых»
Москва, 23 декабря, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил название для общероссийской молодёжной организации «Движение первых» как достойное. Своё мнение он высказал во время выступления на заседании Госсовета РФ 22 декабря.
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Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости избегать при работе с молодёжью формализма и казёнщины и попросил руководителей регионов России всесторонне поддерживать деятельность движения. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении требует активного участия представителей многих органов власти и «административной сшивки» ведомств с Федеральным агентством по делам молодёжи. В некоторых министерствах ответственные за молодёжную сферу уже назначены.
Как сообщало ИА REGNUM, об открытии первых отделений движения детей и молодёжи «Движение первых» в Минпросвещении России сообщили 20 декабря. Они появились в международном центре «Артек» (Республика Крым) и во всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край).