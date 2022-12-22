Москва, 23 декабря, 2022, 00:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил название для общероссийской молодёжной организации «Движение первых» как достойное. Своё мнение он высказал во время выступления на заседании Госсовета РФ 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Они определили и ценности движения, среди которых — дружба, патриотизм, справедливость, взаимопомощь, и выбрали достойное название своей организации — «Движение первых», — сказал президент.

Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости избегать при работе с молодёжью формализма и казёнщины и попросил руководителей регионов России всесторонне поддерживать деятельность движения. Президент подчеркнул, что работа в этом направлении требует активного участия представителей многих органов власти и «административной сшивки» ведомств с Федеральным агентством по делам молодёжи. В некоторых министерствах ответственные за молодёжную сферу уже назначены.

«Нужно чутко слышать запросы ребят, учитывать, что молодёжь России многонациональна и представляет разные конфессии, поэтому действовать здесь нужно тонко и в высшей степени деликатно», — также отметил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, об открытии первых отделений движения детей и молодёжи «Движение первых» в Минпросвещении России сообщили 20 декабря. Они появились в международном центре «Артек» (Республика Крым) и во всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край).