Киев, 23 декабря, 2022, 00:50 — ИА Регнум. Международный валютный фонд и власти Украины заключили меморандум о разрешении Киеву напечатать до 50 млрд гривен в первом квартале 2023 года, если случится «временный дефицит внешнего финансирования».

Torange.biz/ Украинские гривны

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Соглашение заключено в целях определения действий Украины на получение кредита до 20 млрд долларов. Фонд требует сокращения украинским Центробанком поддержки бюджета, отмены льгот для малого бизнеса, а также проведения «прозрачного и конкурентного» отбора членов наблюдательного совета «Нафтогаза».

Отмечается, что на момент заключения меморандума «риски остаются чрезвычайно высокими», а «следующие несколько месяцев выглядят чрезвычайно сложными» в связи с разрушенной инфраструктурой Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, новую должность может получить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Возможно, он возглавит Международный валютный фонд.