Москва, 23 декабря, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на обвинения США в поставках Северной Кореей оружия для его компании. Он назвал высказывания американцев «сплетнями и домыслами». Комментарий Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

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«Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР — не что иное, как сплетни и домыслы», — сказал Евгений Пригожин, добавив, что ЧВК будет в суде оспаривать решение о санкциях на закупку оружия, произведённого где-либо с использованием американского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские дипломаты поднимут в Совбезе организации вопрос о якобы поставках со стороны КНДР оружия частной военной компании «Вагнер».