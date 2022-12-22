Вашингтон, 23 декабря, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США принимает закон, который позволит Украине воспользоваться замороженными активами российских бизнесменов. Соответствующий документ уже включен в американский бюджет на 2023 год по решению представителей законодательной структуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Читайте также: Лидеры стран ЕС обсудили использование замороженных активов России

Поправка была предложена представителем Республиканской партии США Линдси Грэмом. Для того чтобы иметь возможность фактически передать Украине замороженные российские средства, администрации США нужно будет получить полномочия, позволяющие осуществить эти действия.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято после того, как его рассмотрит палата представителей Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, возможности использования замороженных российских активов для восстановления повреждённой инфраструктуры на Украине ранее обсудили лидеры стран Евросоюза. Предполагается, что финансирование будут направлять в соответствии с законодательством ЕС и учитывая требования международного права.