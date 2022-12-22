Донецк, 23 декабря, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Вечером 22 декабря укронацисты обстреляли в очередной раз Донецк. ВСУ направили семь снарядов по Куйбышевскому району города, сообщается в телеграм-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Обстрелу в 22:47 подвергся населенный пункт Нетайлово в Донецке.

«Выпущено семь снарядов калибра 155 миллиметров», — уточнили в СЦКК.

Сведения о пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, травмы, которые получил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 21 декабря во время обстрела ресторана в Донецке, оказались более серьёзными, чем казалось на первый взгляд.