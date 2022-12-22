Вашингтон, 23 декабря, 2022, 00:03 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам 22 декабря, что президент США Джо Байден встретится с главой РФ Владимиром Путиным, если Россия проявит «серьёзную готовность к переговорам».

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин

Читайте также: Путин заявил, что Россия «пощелкает» американский Patriot

«Вы слышали, как сам президент сказал на встрече с президентом Макроном, что если Путин проявит серьёзную готовность, то он определённо готов будет с ним встретиться», — напомнил Джен Кирби.

При этом Кирби уточнил, что в любом случае диалог состоится после «консультаций» с украинскими властями.

Пока же Байден не озвучивал желания встретиться с Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, заявил что Вооруженные силы РФ «пощелкают» ЗРК Patriot.