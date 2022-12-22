Вашингтон, 22 декабря, 2022, 23:53 — ИА Регнум. Представители власти на Украине формируют список условий и деталей, которые, по их мнению, необходимо будет соблюсти для достижения мира. Предложения будут готовы в феврале 2023 года, сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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СМИ ссылается на высокопоставленных чиновников США и Евросоюза. Детали и направленность предложений не раскрываются. Срок их обнародования озвучен предварительно.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал хорошим стартом представленные Зеленским в Вашингтоне предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. Из его слов следует, что достигнуть договорённостей мешает позиция РФ, а «Зеленский неоднократно давал понять, что всё это закончится, когда закончится, дипломатическим путём, путём переговоров».