Жена экс-главы Роскосмоса Рогозина была тяжело контужена при обстреле ВСУ
Жена экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина была тяжело контужена при обстреле ВСУ Донецка
Донецк, 22 декабря, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Травмы, которые получил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 21 декабря во время обстрела ресторана в Донецке, оказались более серьёзными, чем казалось на первый взгляд. Об этом сообщил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.
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Он также написал в своём телеграм-канале о тяжёлой контузии жены Дмитрия Рогозина.
Ранее врачи в Ростове-на-Дону отказались сделать политику операцию, назвав его ранение сложным. Медицинскую помощь Рогозину окажут в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, в спину экс-главы Роскосмоса попал металлический осколок 8×6 мм в результате попадания снарядов в ресторан «Шеш-Беш», в котором, по информации СМИ, политик 21 декабря отмечал свой день рождения. При обстреле также пострадали председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко и ещё несколько человек.