Донецк, 22 декабря, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Травмы, которые получил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 21 декабря во время обстрела ресторана в Донецке, оказались более серьёзными, чем казалось на первый взгляд. Об этом сообщил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Читайте также: Рогозина врачи Донбасса оперировать не решились из-за сложности ранения

Он также написал в своём телеграм-канале о тяжёлой контузии жены Дмитрия Рогозина.

«К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжёлая контузия», — сообщил Олег Царёв.

Ранее врачи в Ростове-на-Дону отказались сделать политику операцию, назвав его ранение сложным. Медицинскую помощь Рогозину окажут в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в спину экс-главы Роскосмоса попал металлический осколок 8×6 мм в результате попадания снарядов в ресторан «Шеш-Беш», в котором, по информации СМИ, политик 21 декабря отмечал свой день рождения. При обстреле также пострадали председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко и ещё несколько человек.