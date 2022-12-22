Вашингтон, 22 декабря, 2022, 23:37 — ИА Регнум. Сенат Конгресса США одобрил 22 декабря проект бюджета страны на 2023 год в 1,7 трлн долларов, в котором почти 45 млрд долларов выделят на помощь киевскому режиму и союзным странам.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Читайте также: Администрация США поддерживает планы по выделению Киеву 45 млрд долларов

Значительная часть бюджета, а именно 858 млрд долларов, предусмотрены на оборону.

Для помощи Украине, а также союзникам по НАТО конгрессмены одобрили выделение 44,9 млрд долларов.

Более 300 млн долларов выделяется на «противодействие влиянию России», в том числе на поддержку «энергетической независимости и экономической стабильности стран, находящихся под давлением России».

Сенат принял поправку к проекту бюджета, которая позволит изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов в пользу помощи Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация США поддерживает планы членов Конгресса по выделению 45 млрд долларов Киеву в 2023 году, заявил 20 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.