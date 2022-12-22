Рабат, 22 декабря, 2022, 23:34 — ИА Регнум. В городе Мохаммедия в Марокко произошёл взрыв. Мощная вспышка случилась на станции хранения газа.

Michael Deal Взрыв

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Взорвался пропан. Здания рядом с объектом повреждены. Видео взрыва распространяется в соцсетях. На кадрах — мощная вспышка и всполохи огня, съёмка сопровождается криками ужаса. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря взрыв бытового газа произошёл в одном из магазинов на рынке в городе Ингушетии. В результате ЧП никто не пострадал.