Блинкен назвал предложения Зеленского о мире хорошим стартом
Вашингтон, 22 декабря, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский представил идеи и принципы для мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил 22 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Из его слов следует, что достигнуть договорённостей мешает позиция РФ, а «Зеленский неоднократно давал понять, что всё это закончится, когда закончится, дипломатическим путём, путём переговоров».
Он назвал «некоторые идеи, некоторые принципы и предложения», озвученные Зеленским, «хорошим стартом». Инициативы украинского лидера уже обсуждаются США с другими странами по всему миру, пояснил Блинкен, не уточнив, о чём конкретно идёт речь.
Позицию Вашингтона по этому вопросу госсекретарь США представил как желание мира, «справедливого и устойчивого», и этот момент назвал важным при заключении мирных договорённостей.
Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил, что не готов идти на компромиссы ради заключения мира с Россией. Согласие с его позицией выразил президент США Джо Байден, пояснив, что «мы разделяем одно и то же видение» и «хотим, чтобы эта война закончилась».