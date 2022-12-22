Вашингтон, 22 декабря, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский представил идеи и принципы для мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил 22 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

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Из его слов следует, что достигнуть договорённостей мешает позиция РФ, а «Зеленский неоднократно давал понять, что всё это закончится, когда закончится, дипломатическим путём, путём переговоров».

«Нам нужно увидеть значимые свидетельства того, что Россия действительно готова вести переговоры, опять же, о справедливом и прочном мире. Мы не видели этого», — сказал Энтони Блинкен.

Он назвал «некоторые идеи, некоторые принципы и предложения», озвученные Зеленским, «хорошим стартом». Инициативы украинского лидера уже обсуждаются США с другими странами по всему миру, пояснил Блинкен, не уточнив, о чём конкретно идёт речь.

«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», — также отметил он.

Позицию Вашингтона по этому вопросу госсекретарь США представил как желание мира, «справедливого и устойчивого», и этот момент назвал важным при заключении мирных договорённостей.

«Справедливым, то есть не просто ратифицирующим силовой захват одной страной территории другой. Устойчивым в том смысле, что мы хотим его сохранения, не хотим просто ставить Украину в такое положение, что Россия просто повторит то, что она сделала, через месяц, шесть месяцев или через год», — пояснил Энтони Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон заявил, что не готов идти на компромиссы ради заключения мира с Россией. Согласие с его позицией выразил президент США Джо Байден, пояснив, что «мы разделяем одно и то же видение» и «хотим, чтобы эта война закончилась».