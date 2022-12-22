Донецк, 22 декабря, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Раненного 21 декабря в Донецке Дмитрия Рогозина (позывной «Сармат») перевезут в Москву, сообщил журналистам один из его помощников.

Сергей Мамонтов Дмитрий Рогозин

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Отмечается, что Рогозина ещё не прооперировали.

«Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая её сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — пояснил помощник.

Ранее Рогозин в своём телеграм-канале сообщал, что получил ранение в ходе артобстрела — «металлический осколок размером 8×6 мм вошёл выше правой лопатки. Предстоит операция».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и ещё два человека, пострадавшие в результате обстрела Донецка со стороны Украины, доставлены в Ростов-на-Дону.