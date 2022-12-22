Вашингтон, 22 декабря, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Западные страны намерены предпринимать меры в отношении движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в случае, если девушки не продолжат обучаться в вузах страны. Об этом заявил 22 декабря на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Будут издержки, если это решение не отменят, если это не изменят», — отметил госсекретарь, не раскрывая, какие именно меры предполагается применять.

По его словам, меры будут координироваться с союзниками и партнёрами США. Блинкен также акцентировал внимание на том, что действия в отношении студенток вузов Афганистана могут препятствовать реализации стремления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «улучшить отношения с мировым сообществом».

«Этого не произойдёт, если они продолжат двигаться нынешним курсом», — уверен госсекретарь США.

Ранее в министерстве образования Афганистана аргументировали запрет тем, что образование для женщин является частью иностранной культуры. Подчёркивалось, что чуждую традицию насаждали в XX веке эмир Аманулла и падишах Мухаммед Захир-шах.

Как сообщало ИА REGNUM, обучение девушек в вузах Афганистана было приостановлено 20 декабря до дальнейшего распоряжения.