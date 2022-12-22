Брюссель, 22 декабря, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Разблокировка средств российского Национального расчётного депозитария рассматривается министерством финансов Бельгии. Речь идёт об активах, находящихся в системе Euroclear. Вопрос рассматривается бельгийским министерством финансов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

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Изменения могут быть внедрены в рамках рассмотрения девятого пакета санкций в отношении России. Разблокировка, предполагается, будет временной и «на таких условиях, которые компетентные органы сочтут целесообразными». Ожидается, что мера будет действовать до 7 января 2023 года.

«В отступление от статьи 2 компетентные органы государства-члена могут разрешить разблокировку определённых замороженных средств или экономических ресурсов, принадлежащих субъекту, указанному под номером 101 в Приложении I, или предоставление определенных средств или экономических ресурсов для этой организации», — говорится в постановлении минфина Бельгии.

Под номером 101 имеется в виду Национальный расчётный депозитарий. Вывести размороженные активы смогут только те структуры, которые не находятся под санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря министерство финансов Люксембурга разрешило разблокировать активы россиян, которые были заморожены из-за санкций против входящего в группу «Мосбиржи» Национального расчетного депозитария (НДР).