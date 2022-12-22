Вашингтон, 22 декабря, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американские дипломаты поднимут в Совбезе организации вопрос о якобы поставках со стороны КНДР оружия частной военной компании «Вагнер».

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Читайте также: В Белом доме утверждают, что КНДР поставила оружие ЧВК «Вагнер»

«Мы продолжаем призывать Секретариат ООН направить сотрудников на Украину для расследования нарушений Россией и Ираном резолюции СБ ООН 2231, особенно учитывая возобновление применения РФ иранских беспилотников против инфраструктуры Украины», — говорится в опубликованном 22 декабря заявлении Линды Томас-Гринфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вагнер» получила от КНДР новую партию оружия, планируются новые поставки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.