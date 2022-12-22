Москва, 22 декабря, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Массовый приезд мигрантов в Россию беспокоит жителей страны, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Этот процесс влияет на выполнение задач по «сбережению народа», сказал он на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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«У задачи сбережения народа есть, помимо количественного измерения, предполагающего сохранение и преумножение его численности, и качественное измерение. В связи с этим обращусь к вопросу, который все больше беспокоит многих наших соотечественников. Это тема миграции в нашу страну людей других культурных традиций», — отметил патриарх Кирилл.

Связанную с наплывом мигрантов тревогу он объяснил в том числе открытостью народа России и уважением к приезжим. При этом увеличение количества граждан из других стран на территории РФ приводит к нехватке мест на рынке труда и может привести к проблемам с сохранением духовных традиций народа из-за большого количества «носителей иных обычаев».

«Как это было, к примеру, в Косово», — сказал патриарх Кирилл.

Он также обратил внимание на рост преступности и конфликтов по бытовым, национальным и религиозным вопросам, которые могут провоцировать мигранты, «живущие обособленно и нередко враждебно относящиеся к коренному населению». Патриарх опасается «создания замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом».

Как сообщало ИА REGNUM, на территорию Российской Федерации во II квартале 2022 года въехало рекордное за шесть лет (с 2017 года) количество трудовых мигрантов из других стран.