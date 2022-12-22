Вашингтон, 22 декабря, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Если бы США остались в Афганистане, это бы усложнило поддержку, оказываемую Киеву, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

(сс) Staff Sgt. Kylee Gardner Солдаты ВВС США садятся в самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана

Он считает, что союзники США в своих возможностях были бы так же ограничены.

Таким образом, решение о выводе американских войск из Афганистана повлияло на объём оказываемой ВСУ помощи, заключил госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе визита Владимира Зеленского заверил, что Соединённые Штаты и в дальнейшем будут укреплять ВСУ, в том числе средствами противовоздушной обороны.

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