Москва, 22 декабря, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Занятия спортом помогают сохранять высокую работоспособность, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

Виктор Иванов. Занимайтесь спортом! 1949

«Что касается спорта — занимаюсь, продолжаю заниматься. Я считаю, что это просто средство поддержания физической формы. Я должен быть в работоспособном состоянии. Это такая правильная таблетка для того, чтобы чувствовать себя в рабочем состоянии», — сказал он.

Также спорт помогает сохранять интеллектуальные способности, отметил президент.

Свою речь российский лидер закончил фразой «в здоровом теле — здоровый дух!»

Напомним, Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря президент России сказал, что погружался на глубину 5 метров, когда занимался дайвингом.