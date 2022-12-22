Москва, 22 декабря, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Заседание Госсовета по молодежной политике в современных реалиях состоялось сегодня, 22 декабря, под председательством президента РФ Владимира Путина. По словам главы государства, нынешние молодые люди через 10–20 лет будут вкладывать свои силы в реализацию целей развития страны, которые определяются сегодня.

89.rodina.news Дмитрий Артюхов

«Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие России, а их устремления и помыслы, понимание Отечества, значимости его тысячелетней истории, ценности и традиций, преданности Родине, конечно, будут определять ее будущее, — подчеркнул Владимир Путин. — Поэтому наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление нашей страны».

В свою очередь, с докладом выступил глава комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Он представил предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики России до 2030 года. Одной из озвученных инициатив стала идея создания центра по подготовке кадров для команды «Движения первых».

«Наши школьники — талантливые, целеустремлённые и яркие, — отметил Дмитрий Артюхов. — Когда они получат правильную поддержку со стороны наставников, которые горят желанием работать с детьми, понимают значимость этой работы, именно такие кадры нам нужны во Всероссийском детском движении — уверен, уже в самом ближайшем будущем это даст отличные результаты». Благодаря новому движению работу с молодежью можно выстроить бесшовно: государство будет сопровождать молодого человека на всех этапах взросления, начиная со школы».

По мнению руководителя профильной комиссии, необходимо продолжить обновление молодежной инфраструктуры в регионах — причем не только в городах, но и малых поселениях. «Мы запустили программу «Регион для молодых», в рамках которой создаются современные и интересные пространства в субъектах страны, — рассказал он. — Первое распределение поддержки по ней уже прошло, выбраны 42 победителя. Важно, что в результате современные пространства появятся не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах, они станут центрами притяжения для местной молодежи, — подчеркнул спикер, добавив, что особое внимание следует уделить подготовке кадров. Важно не только отремонтировать помещения, но и заранее подумать о том, кто будет в них работать».

«Логичным шагом было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодёжью и меры поддержки», — предложил глава комиссии Госсовета по молодежной политике.

Владимир Путин отметил проект Дмитрия Артюхова о создании в субъектах страны самостоятельных подразделений, которые курируют молодежную политику. «Работа по молодежному треку требует интеграции и активного участия органов власти. Федеральное агентство по делам молодежи ведет так называемую сшивку этой деятельности, и в ряде министерств уже действуют ответственные за молодежную сферу в статусе заместителей министров. Подобная модель успешно реализуется на уровне крупнейших отечественных компаний — они тоже включились в эту работу. В 40 субъектах Федерации работают самостоятельные подразделения, координирующие молодежную политику. Рассчитываю, что к 2024 году эта сеть охватит все 89 регионов», — сказал президент Российской Федерации.