Астана, 22 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Казанский УНИКС одержал победу над казахстанской «Астаной» в матче Единой лиги ВТБ. Встреча прошла и завершилась со счётом 79:41.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал американский форвард УНИКСа Джален Рейнольдс, который набрал 16 очков и сделал девять подборов.

У «Астаны» центровой Дмитрий Гаврилов записал на свой счёт 11 очков, оформил четыре подбора и отдал одну голевую передачу.

На сегодняшний день УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, на счету команды 34 очка. «Астана» идёт на 11-м месте с 18 очками.