Москва, 22 декабря, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Встретить Новый год рядом с близкими намерен президент России Владимир Путин. О планах на новогоднюю ночь он рассказал 22 декабря журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также он постарается посмотреть по телевидению выступление президента с праздничным поздравлением.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Путин посетил Дом молодёжи в Манеже и поучаствовал в благотворительной акции «Ёлка желаний».

Президент снял с дерева три открытки. В одной из них восьмилетний мальчик из Запорожской области попросил о поездке в Крым и посетить дом Деда Мороза. Путин пообещал исполнить мечту ребёнка.