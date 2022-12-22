Москва, 22 декабря, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Западные страны пытаются при помощи введения санкций настроить российских предпринимателей против государства. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Всех под санкции поставили, западные, прозападные или не прозападные — всех под одну гребенку», — сказал глава государства.

Он отметил, что это было сделано для того, «чтобы восстановить бизнес против государства».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что США ввели санкции против десяти российских предприятий, связанных с судоходством.

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