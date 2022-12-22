Берлин, 22 декабря, 2022, 19:57 — ИА Регнум. По подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами задержан сотрудник германской Федеральной разведывательной службы (БНД). Об этом 22 декабря сообщила генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

В заявлении ведомства утверждается, что в 2022 году он переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках профессиональной деятельности.

По информации Die Welt, под подозрением находится ряд других сотрудников БНД, однако никаких задержаний больше не было.

Напомним, в начале декабря в Германии сообщили о попытке госпереворота. При этом немецкие силовые ведомства заявляли, что задержанные лица связывались с представителями России.