Москва, 22 декабря, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Люди, которые не дорожат Россией, а стремятся использовать ее только для заработка («вынимать отсюда деньги»), опасны для страны, заявил 22 декабря президент Владимир Путин.

Виктор Дени. Капитал

Он также отметил, что целью давления Запада на российских предпринимателей было желание настроить их против государства.

Как сообщалось ранее, 22 декабря президент заявил, что Россия, по его мнению, прошла 2022 год «уверенно».

Все цели, поставленные в рамках военной спецоперации, будут достигнуты, отметил Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны.