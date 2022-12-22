Москва, 22 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Россия в состоянии нарастить темпы производства вооружения. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТАНК «Армата»

«Да, существует вопрос, связанный с наращиванием темпов и объёмов. Мы в состоянии это сделать, и мы точно это сделаем», — сказал Путин.

По его словам, последние десятилетия Россия занималась развитием промышленности. Кроме того, у страны есть свои финансовые ресурсы.

Он добавил, что каждый день встречается с военными.