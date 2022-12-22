Москва, 22 декабря, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Никто, кроме самой России, не хочет объединения русского народа, заявил 22 декабря президент Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

Но Россия ставит перед собой такую задачу и достигнет этой цели, отметил президент.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Владимир Путин также отметил, что США поставили задачу разделить русский и украинский народы «и добились результата».

Запад всегда стремился разделить русский мир, сказал президент.