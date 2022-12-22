Москва, 22 декабря, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Военные ресурсы НАТО не находятся на грани исчерпания, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Такую формулировку можно использовать только в отношении советской техники, которую Запад предоставляет Киеву, добавил президент.

Кроме того, Россия уже практически «обнулила» потенциал собственно киевского военно-промышленного комплекса, отметил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, 22 декабря президент также заявил, что Москва намерена не раскручивать маховик боевых действий, а закончить войну.

Все цели военной спецоперации будут достигнуты, сказал Путин 21 декабря на заседании коллегии Минобороны.

В оборонном ведомстве оценивают объем западной военной поддержки Киева в 100 млрд долларов.