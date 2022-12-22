Москва, 22 декабря, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Государственного совета предложила повысить уровень зарплат молодым сотрудникам на Крайнем Севере. Президент России Владимир Путин идею поддержал, но уточнил, что предварительно надо всё просчитать.

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«Татьяна Алексеевна, вопросы повышения уровня заработной платы — всегда справедливо и, наверное, это правильно, нужно посчитать только всё», — сказал Путин, обращаясь к Голиковой.

Также на заседании Госсовета выступил губернатор Амурской области Василий Орлов, который инициировал корректировку действующего порядка установления надбавок к зарплате молодым специалистам на Крайнем Севере. По его словам, действующие решения относятся ещё к советскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова считает, что для популяризации трудоустройства подростков необходимо распространить на работодателей пониженную ставку страхового взноса.