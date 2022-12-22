Москва, 22 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. К неоправданным потерям ведёт интенсификация боевых действий. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Министерство обороны России Уничтоженная техника ВСУ

«Интенсификация боевых действий ведёт к неоправданным потерям, «курочка по зёрнышку клюёт», — сказал Путин.

Он отметил, что цель России состоит не в том, чтобы раскручивать маховик конфликта, а наоборот, закончить войну.

Глава государства напомнил, что конфликт начался в 2014 году после государственного переворота в Киеве, организованного Соединёнными Штатами.