Путин: интенсификация боевых действий ведёт к неоправданным потерям
Москва, 22 декабря, 2022, 19:38 — ИА Регнум. К неоправданным потерям ведёт интенсификация боевых действий. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент России Владимир Путин.
Министерство обороны России
Уничтоженная техника ВСУ
«Интенсификация боевых действий ведёт к неоправданным потерям, «курочка по зёрнышку клюёт», — сказал Путин.
Он отметил, что цель России состоит не в том, чтобы раскручивать маховик конфликта, а наоборот, закончить войну.
Глава государства напомнил, что конфликт начался в 2014 году после государственного переворота в Киеве, организованного Соединёнными Штатами.