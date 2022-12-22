Москва, 22 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Целью Москвы не является раскручивание вооруженного конфликта с Киевом, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Россия хочет закончить войну, которую Киев при покровительстве Запада начал в 2014 году, отметил президент.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Владимир Путин также отметил, что проведение СВО было вынужденной и необходимой мерой.

Все цели военной спецоперации будут достигнуты, сказал президент 21 декабря на заседании коллегии Минобороны.