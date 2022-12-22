Москва, 22 декабря, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о ежедневных встречах с военными. Об этом российский лидер заявил 22 декабря на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Каждый день, чтобы вы понимали, каждый день», — ответил Путин на высказывание одного из журналистов о том, что президент последнее время часто проводит встречи с военными.

Ранее президент России назвал систему противовоздушной обороны Patriot достаточно старой.

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