Москва, 22 декабря, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Все вооружённые конфликты заканчиваются переговорами, заявил 22 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Чем быстрее это станет ясно киевским политикам, тем лучше, добавил президент России.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Владимир Путин также заявил, что проведение военной спецоперации было вынужденной и необходимой мерой.

США добились своей цели и разобщили народы двух стран, Киев начал войну против Донбасса, и у России не оставалось другого выбора, отметил президент.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны Владимир Путин подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты.