Москва, 22 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. То, как молодёжь поддерживает бойцов в специальной военной операции, «пробивает до слёз». Об этом 22 декабря заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Давайте посмотрим, как молодые люди сражаются, а как реагирует наша молодежь на то, что происходит в зоне СВО, как поддерживает наших бойцов», — сказал Путин.

По его словам, «до слёз пробивает», когда дети, подростки и люди постарше письма пишут и собирают вещи для бойцов, а многие идут добровольцами.

Он добавил, что есть и такие люди, которые «сели на машину и по-тихому отъехали», но в целом российская молодёжь демонстрирует чувство любви к Родине, желание бороться и сражаться за неё.