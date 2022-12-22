Москва, 22 декабря, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Оглашение послания Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, нужно время и дополнительный анализ ситуации и планов.

Российский лидер не стал называть конкретную дату своего выступления, подчеркнув, что «в новом году это, безусловно, сделаем». Он отметил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах.

Среди причин отсутствия послания в текущем году Путин также назвал высокую динамику событий, которые помешали зафиксировать конкретику.

Ранее российский лидер рассказал, что уровень безработицы в стране составляет 3,8–3,9%.

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