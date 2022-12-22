Москва, 22 декабря, 2022, 19:17 — ИА Регнум. В России на боевую службу скоро выйдет фрегат «Адмирал Горшков». Об этом 22 декабря сообщил президент России Владимир Путин в журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства рассказал, что в начале января 2023 года в России на боевую службу выходит фрегат «Адмирал Горшков», фрегат будет оснащен новыми системами вооружения.

Напомним, в мае 2022 года с борта фрегата был произведён успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море.

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