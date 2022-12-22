Чебоксары, 22 декабря, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В последний рабочий день уходящего 2022 года, 30 декабря, на улицы Чебоксар выйдет ретро-троллейбус. Троллейбус «из прошлого» будет курсировать по городу с 8 утра и до 17:30 по местному времени на самом протяжённом городском маршруте — №1. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Денис Спирин.

gcheb. cap.ru В Чебоксарах в рейс выйдет новогодний ретро-троллейбус

«Новогоднее настроение горожанам подарит тот самый ретро-троллейбус марки ЗИУ-5, который вышел в рейс в 1964 году. Салон троллейбуса будет украшен гирляндами и мишурой, а пассажиров в нём встречают Дед Мороз и Снегурочка», - написал мэр.

Стоимость проезда в праздничном ретро-троллейбусе будет прежней. Отследить движение новогоднего транспорта можно на сайте buscheb.ru или в приложении «Умный транспорт» по обозначению «Р».

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Напомним, первый троллейбус ЗиУ-5 был отреставрирован к 550-летию Чебоксар и триумфально проследовал по главным городским дорогам в день рождения столицы Чувашии в 2019 году. С этого времени в знаменательные дни и праздники ретро-троллейбус выходит в рейс, напоминая об истории Чебоксарского троллейбусного управления, которое без потерь пережило тяжёлые 90-е годы и до сих пор остаётся одним из лучших в стране. Стоит отметить, после запуска первого троллейбуса в Чебоксарах 7 ноября 1964 года ровно через год, в 1965-м, ещё два троллейбусных маршрута начали свою трудовую жизнь. В 2024 году троллейбусное управление отметит своё 60-летие: все эти годы предприятие развивалось, открывая новые маршруты и по возможности обновляя парк. Самое большое обновление парка состоялось в 2021 году, когда было закуплено 60 новых троллейбусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Чувашия закупит ещё 153 троллейбуса. Это станет возможным благодаря первоочередным мерам реформирования общественного транспортного обслуживания в Чебоксарской агломерации.

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