Москва, 22 декабря, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России составляет 3,8–3,9%. Об этом 22 декабря заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, рынок труда устойчив. Российский лидер подчеркнул, что показатели в России, которой предрекали обвал, разруху и экономическую катастрофу, намного лучше, чем в странах «Большой двадцатки» (G20).

Путин напомнил, что уровень безработицы является одним из основных показателей во всем мире, добавив, что показатель в России ниже допандемийного периода, когда безработица в стране составляла 4,7%.