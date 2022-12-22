Вашингтон, 22 декабря, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Новые санкции против связанных с судоходством российских компаний ввели США. Об этом 22 декабря сообщает американский минфин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В санкционный список офиса по контролю за иностранными активами попали 10 юридических лиц.

Среди них такие компании, как НИИ судового машиностроения, Институт океанологии, НИИ «Прометей» Курчатовского института, концерн «Электроприбор», АО «Морские навигационные системы».

Также под санкции попали АО «Обуховское», концерн «Моринформсистема-Агат», аккумуляторная компания «Ригель», Научно-производственное объединение «Аврора», ООО «Компания Технополь».