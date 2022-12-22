Москва, 22 декабря, 2022, 19:02 — ИА Регнум. США, «к сожалению», добились результата в попытках разобщить русский и украинский народы, заявил журналистам 22 декабря президент России Владимир Путин.

Половко Сергей Николаевич Демонтированный в Переяславе Киевской области монумент «300-летие воссоединения Украины с Россией»

США давно и активно вовлечены в события на постсоветском пространстве, и их интересы противоположны интересам России, отметил также президент.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Путин также заявил журналистам, что проведение военной спецоперации было вынужденной и необходимой мерой.

Все цели СВО будут достигнуты, сказал Владимир Путин в своем выступлении на коллегии Минобороны 21 декабря.