Москва, 22 декабря, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Несмотря на предрекаемые России разруху и обвалы, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного в стране не происходит. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, сейчас экономические показатели в России намного лучше, чем в странах «Большой двадцатки».

«Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах «двадцатки», причем уверенно демонстрирует», — сообщил глава государства.

Он отметил, что у него нет никаких сомнений в том, что все цели, которые перед собой поставило руководство страны, будут достигнуты.