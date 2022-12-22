Москва, 22 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) организовал доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом 22 декабря сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

В ведомстве пояснили, помощь жителям Мариуполя была оказана в рамках акции «Щит добра». В общей сложности в Донбасс было доставлено 50 тонн гуманитарного груза, который включает в себя продовольствие, новогодние подарки, новогодние ели, книги, тетради, раскраски, теплые вещи, печи, инвентарь для спортивных школ.

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В министерстве подчеркнули, что представители ЦСКА лично контролируют реализацию акции.