Москва, 22 декабря, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Военная спецоперация России была мерой вынужденной и необходимой, заявил журналистам 22 декабря президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Спасибо нашим воинам. Они действуют достойно», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, 22 декабря Путин также заявил, что Россия, по его мнению, прошла 2022 год уверенно.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент подтвердил, что все цели СВО будут достигнуты.