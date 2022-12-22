Москва, 22 декабря, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Россия прошла 2022 год уверенно, заявил 22 декабря журналистам президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Идеальных ситуаций не бывает», — добавил президент России.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент заявил, что все цели СВО будут достигнуты.

На пресс-конференции в декабре 2022 года в Бишкеке Владимир Путин отметил, что экономика России испытывает гораздо меньшие трудности, нежели предрекалось некоторыми экспертами.