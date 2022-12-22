Москва, 22 декабря, 2022, 18:40 — ИА Регнум. До конца 2023 года Минцифры России необходимо разработать и утвердить стратегии цифровой трансформации новых регионов, сообщает 22 декабря пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на итоговом совещании с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и субъектов России отметил, что благодаря комплексной работе удалось достичь показателей национальной цели «Цифровая трансформация», поставленной президентом Владимиром Путиным, а также нацпрограммы «Цифровая экономика».

Ещё одной из тем совещания стал перевод социально значимых услуг в электронный вид. В Минцифры отмечают, до 25 декабря в режиме онлайн станут доступны выпуск на материальном носителе полиса обязательного медицинского страхования, выбор или замена страховой медорганизации, выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке.

Как сообщало ИА REGNUM, по указанию Путина будет обеспечен обязательный переход и использование платформы «ГосТех» при создании и развитии ГИС с апреля 2023 года для федеральных органов исполнительной власти и с начала 2024 года — для субъектов страны.