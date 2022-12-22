Москва, 22 декабря, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что погружался на глубину 5 метров, когда занимался дайвингом. Об этом 22 декабря он рассказал на встрече в «Доме молодёжи» в Манеже.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дайверы

Девушка в инвалидной коляске рассказала президенту, что смогла начать жить заново и стала дайвером. Он поинтересовался, на какую глубину она погружается. Она ответила — на 40 метров, на что глава государства удивился.

«Не надо, это очень глубоко. Я на пять метров опускаюсь, и мне кажется, что и это слишком много», — сказал Путин.

Он добавил, что говорит о погружении с аквалангом, а на батискафе он погружался намного глубже.

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