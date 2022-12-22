Ростов-на-Дону, 22 декабря, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Помощник экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина погиб в результате удара ВСУ по донецкой гостинице, сообщил Рогозин 22 декабря.

(сс) Администрация президента России Дмитрий Рогозин

Сам политик рассчитывает вернуться в зону проведения военной спецоперации сразу после того, как получит необходимое лечение.

Как сообщалось ранее, в ночь на 22 декабря гостиница, в которой находился Рогозин и ряд других лиц, была обстреляна из РСЗО, было выпущено, предположительно, пять ракет.

Два человека погибли, еще несколько, включая Рогозина, получили ранения. Ему оказывают помощь в госпитале Ростова-на-Дону.