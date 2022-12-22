Херсон, 22 декабря, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Главу поселка Любимовка Каховского района Херсонской области Андрея Штепу подорвали киевские диверсанты. Об этом РИА Новости заявил замглавы администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

По информации журналистов, Агаев подтвердил гибель Штепы в результате подрыва автомобиля.

» Увы, это покушение им удалось», — сказал он.

Агаев также добавил, что, по его мнению, Штепа был подорван киевскими диверсантами из-за его активной гражданской позиции.

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